نتنياهو: بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية التعاون العسكري بين البلدين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ‏أجرى مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي، الذي يزور إسرائيل حاليا.



وأضاف نتنياهو، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة: «التقيت معه بعد خروجي من الحجر الصحي، وبحثت معه التهديدات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين االبلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة».



وذكر أنه ‏شكره على التعاون العسكري الجاري بين البلدين الذي توسع وتعمق خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن رغبته بمواصلة تعميقه.







أجريت صباح اليوم مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي الذي يزور إسرائيل حاليا والتقيت معه بعد خروجي من الحجر الصحي. بحثت معه التهديدات الاقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين االبلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة. pic.twitter.com/qrXUgLrW0k — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 18, 2020