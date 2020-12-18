 نتنياهو: بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية التعاون العسكري بين البلدين - بوابة الشروق
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نتنياهو: بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية التعاون العسكري بين البلدين

نتنياهو - ارشيفية
نتنياهو - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 5:06 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 5:07 م
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ‏أجرى مؤتمرا مرئيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ميلي، الذي يزور إسرائيل حاليا.

وأضاف نتنياهو، في تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء اليوم الجمعة: «التقيت معه بعد خروجي من الحجر الصحي، وبحثت معه التهديدات الإقليمية وعلى رأسها العدوان الإيراني والتعاون العسكري بين االبلدين والفرص التي تكمن حاليا في المنطقة».

وذكر أنه ‏شكره على التعاون العسكري الجاري بين البلدين الذي توسع وتعمق خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن رغبته بمواصلة تعميقه.


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