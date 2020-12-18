الاتحاد الأوروبي يخصص أكثر من 7 مليارات دولار لتركيا مقابل استقبالها للاجئين

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صرف الاتحاد الأوروبي يوم الخميس للجانب التركي غالبية المساعدة المالية بقيمة تتجاوز 7 مليارات دولار مقابل استقبالها للاجئين، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وتهدف هذه المساعدات لدعم اللاجئين واستقبالهم التزاما بالمعاهدة الموقعة بين أنقرة وبروكسل في 2016 بشأن المهاجرين.

وبهذا الاتفاق وافقت تركيا على أن تعيد إلى أراضيها المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية بمن فيهم طالبو اللجوء كالسوريين الفارين من الحرب في بلادهم.

وقال السفير نيكولاوس ميير-لاندروت، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تركيا: "اليوم ينهي الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدات بقيمة 6 مليارات يورو لتركيا لدعم اللاجئين واستقبالهم".

وأشار إلى أن أنقرة وبروكسل أنجزتا "مرحلة أساسية" وعليهما التحقق من أن "اللاجئين يستفيدون من المشاريع".