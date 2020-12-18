 ألمانيا تعلن استجواب المعارض الروسي أليكسي نافالني كشاهد في قضية تسممه - بوابة الشروق
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ألمانيا تعلن استجواب المعارض الروسي أليكسي نافالني كشاهد في قضية تسممه

السلطات الألمانية
السلطات الألمانية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 7:25 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 7:25 م

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، أنها حققت مع المعارض الروسي أليكسي نافالني منذ أيام قليلة كشاهد في قضية تسممه الذي وقع منذ 4 أشهر.

وأوضحت وزارة العدل الألمانية، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن التحقيق مع نافالني جاء بوصفه "شاهد ضحية" وكجزء من طلب روسي.

وقد أعلن نافالني نفسه عن الاستجواب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المحققين الروس لم يحضروا أثناء الاستجواب.

وأفادت "إيه بي سي نيوز" بأن نافالني اعترض صراحة على وجود المحققين الروس أثناء استجوابه.

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