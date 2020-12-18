سويسرا تغلق المطاعم والمنشآت الثقافية والنمسا تدرس إغلاقا جديدا

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، إغلاق المطاعم والمنشآت الثقافية والمرافق الرياضية لمدة شهر واحد اعتبارا من الثلاثاء المقبل، في رد فعل على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة آلان بيرسيه، في مؤتمر صحفي في برن: "لا يمكننا السماح بخروج الوضع عن نطاق السيطرة".

ورغم أن سويسرا لديها واحدة من أعلى معدلات الإصابة في أوروبا لكل 100 ألف شخص، إلا أنها تجنبت فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة حتى الآن.

لم تغلق الحكومة منتجعات التزلج على الجليد العديدة في البلاد، لكنها كررت التأكيد على أنه يجب على السلطات الإقليمية اتخاذ مثل هذه الخطوات إذا امتلأت المستشفيات بمرضى كورونا.

وسجلت السلطات الصحية السويسرية اليوم الجمعة معدل إصابة أكثر من 660 شخصا بفيروس كورونا من كل 100 ألف شخص خلال الـ 14 يوما الماضية.

وفي غضون ذلك، أجرت الحكومة في النمسا المجاورة، حيث يبلغ معدل الإصابة حوالي 440 من كل 100 ألف شخص، محادثات بشأن إغلاق جديد محتمل يمكن أن يبدأ في 26 ديسمبر، بعد عطلة عيد الميلاد.