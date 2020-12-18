محكمة نيوزيلندية ترفض استئناف قاتل السائحة البريطانية جريس ميلاني

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قضت محكمة استئناف في نيوزيلندا اليوم الجمعة، بأن الرجل المدان بقتل سائحة بريطانية في نيوزيلندا خسر استئنافه ضد حكم بإدانته وسجنه.

وأدين الرجل، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، في فبراير بقتل جريس ميلاني في عام 2018.

وحُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل، وقضاء مدة لا تقل عن 17 عاما بدون إمكانية الإفراج المشروط.

ورفض القاضي ستيفن كوس والقاضية باتريشيا كورتني والقاضي مارك كوبر استئناف الرجل.

وجاء في الحكم أن "القاضي كان محقا في أنه وجد أن مقتل السيدة ميلان ارتكب بدرجة عالية من القسوة".

وأصدر القضاة حكما بأن حكم سجن الرجل لمدة لا تقل عن 17 عاما لم يكن جائرا بشكل واضح.

وأصدرت الشرطة النيوزيلندية بيانا نيابة عن عائلة ميلين عقب الحكم.

وجاء في البيان "على الرغم من أن التركيز حتما سيكون على نتيجة الإجراءات القانونية الحالية، إلا أن قلوبنا وحبنا كعائلة سيكونان دائمًا مع الجميلة جريس".

وقال البيان إنها كانت "تستمتع بأول ما كان يمكن أن يكون مغامرات على مدى الحياة قبل يوقف قاتلها حياتها بقسوة ووحشية".

ونفى الرجل خلال محاكمته عام 2019 التهمة المنسوبة إليه وادعى دفاعه أن وفاة الضحية كانت مجرد حادث خلال لقاء جنسي بالتراضي.