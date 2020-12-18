وزير الصحة الألماني: على الدولة ألا تتدخل في الرغبة في الموت

أعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن اعتقاده بأنه لا ينبغي للدولة أن تقرر ما إذا كان يمكن السماح لشخص بالموت أم لا.



وقال شبان في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "إني آخذ بجدية شديدة معاناة وخوف وقلق المرضى الميؤوس من شفائهم، واتفهم رغبتهم في الموت. إذا كان المريض يبحث عن مخرج مع طبيبه، فلا ينبغي للدولة أن تتدخل... وفي المقابل، فإن هذا يعني أيضا أنه عندما يتعلق الأمر بالقتل الرحيم، يجب على الدولة ألا توزع الموت على نحو مماثل، وإلا فسنجد أنفسنا بسرعة على المسار الخطأ ".



وتدور حاليا مناقشات بين الأحزاب حول القتل الرحيم مع إطلاق مبادرة برلمانية في هذا الشأن خلال العام الجديد.



وفي نهاية فبراير الماضي، ألغت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا الحظر المفروض على القتل الرحيم التجاري الذي كان موجودا منذ عام 2015، ورأت المحكمة أنه ينتهك حق الفرد في الموت بشكل مستقل.



وفتح الحكم الباب أمام عروض منظمة. ومع ذلك، أكد القضاة إمكانية وضع لوائح لذلك - مثل الإلزام بتلقي استشارات وفرض فترات انتظار.