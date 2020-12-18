وزارة العدل الألمانية تؤكد استجواب نافالني كشاهد

أفادت وزارة العدل الاتحادية الألمانية بأن النائب الروسي المعارض أليكسي نافالني تعرض لاستجواب من قبل مكتب المدعي العام في برلين "كشاهد ضحية".



وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الجمعة في برلين إن هذا الاستجواب تم أمس الخميس في إطار إجراءات قانونية مساعدة.



وكان نافالني نفسه كتب على قناته على موقع تلجرام أنه أمضى نصف يومه مع "مكتب المدعي العام الألماني".



وبناء على طلب نافالني لم يكن هناك محققون روس موجودين أثناء الاستجواب.



وقال المتحدث إن "السيد نافالني تسمم في روسيا واعترض صراحة على وجود محققين روس عند استجوابه".



وأضاف أن هذا يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القانونية المتبادلة، ولا يعني الاستجواب الموافقة على طلب أو أكثر من طلبات المساعدة المتبادلة.



جدد المتحدث موقف الحكومة الألمانية بالقول: "هذه الجريمة يجب حلها في روسيا، وهذا يتطلب إجراء تحقيق يتناسب مع خطورة الجريمة، وكل المعلومات المطلوبة لهذا الغرض مثل عينات الدم والأنسجة وقطع الملابس متوافرة في روسيا".



لم ترغب الحكومة الألمانية في التعليق على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بشأن قضية نافالني، وكان بوتين قال عن ادعاء قيام "فرقة قتل" تابعة للاستخبارات الداخلية الروسية"إف إس بي" بتسميمه: "من هو على أي حال؟ إذا أراد أحد ذلك لكانوا قد انتهوا منه".



قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت ردا على سؤال: "هذه تصريحات تشرح نفسها ولن أعلق عليها هنا".