كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن قطعة أثرية نادرة في سقارة لسيدة تحمل حقيبة في يدها وتقف في شموخ لأول مرة، قائلًا: «لسة طالعة ماكملتش كام يوم».

وأضاف وزيري، في حوار خاص لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن القطعة مصنوعة من النحاس، متابعًا: «ليدي ليدي يعني»، بحسب تعبيره.

وأعرب عن إعجابه الشديد بهذه القطعة الأثرية، مضيفًا: «الجسم فيه انسيابية.. وشيل الشنطة في الإيد كده للستات مش حاجة جديدة»، على حد تعبيره.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أزاح شهر نوفمبر الماضي الستار عن الكشف الأثري الجديد في منطقة آثار سقارة، التي عثر عليه بواسطة البعثة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وهو عبارة عن آبار عميقة للدفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية مغلقة منذ أكثر من 2500 عاما، تصل عددها إلى أكثر من 100 تابوت، 40 تمثال للمعبودات للعصر البطلمي والمتأخر.