طقس معتدل ومشمس في بورسعيد

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شهدت محافظة بورسعيد، حالة من الطقس المعتدل المستقر، بشكل نسبي، وجو مشمس صباح اليوم.
فيما انتظمت أعمال حركة عبور معدية مدينة بورفؤاد، وكوبري النصر العائم بنطاق حى الضواحى.