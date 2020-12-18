 طقس معتدل ومشمس في بورسعيد - بوابة الشروق
الجمعة 18 ديسمبر 2020 2:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

طقس معتدل ومشمس في بورسعيد

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
محسن عشري:
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 2:05 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 2:05 م

شهدت محافظة بورسعيد، حالة من الطقس المعتدل المستقر، بشكل نسبي، وجو مشمس صباح اليوم.

فيما انتظمت أعمال حركة عبور معدية مدينة بورفؤاد، وكوبري النصر العائم بنطاق حى الضواحى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك