التعليم: 96% نسبة الحضور باليوم الثالث للامتحان التدريبي للأول الثانوي

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن نسبة الحضور في اليوم الثالث للامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي في مادتي الرياضيات واللغة الثانية، بلغت 96%، بإجمالي عدد طلاب 653 ألفًا.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم، إن 569 ألفًا و342 طالبًا أدوا الامتحان في الرياضيات و57 ألفا و792 طالبا أدوا امتحان الرياضيات باللغة الانجليزية و ألف و876 طالبا أدوا امتحان الرياضيات باللغة الفرنسية.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة لامتحان اللغة الثانية فقد أدى 478 ألفا و658 طالبا الامتحان في اللغة الفرنسية وألف و897 طالبا أدوا الامتحان في اللغة الانجليزية و102 ألف و195 طالبا أدوا الامتحان في اللغة الالمانية، و40 ألفا و809 طلاب أدوا الامتحان في اللغة الإيطالية و5 آلاف و132 طالبا في اللغة الاسبانية و83 طالبا في اللغة الصينية.

وأشار الوزير إلى أن مجموع الامتحانات التي جرى تسليمها بنجاح بلغ مليونا و257 ألفا و874 امتحانا الكترونيا، رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الاحوال الجوية.