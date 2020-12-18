اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا

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ينتشر حاليا في جنوب أفريقيا نوع جديد من فيروس كورونا 2 (سارس كوفيد-2.)

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي مساء اليوم الجمعة في كلمة متلفزة إن النوع المكتشف هو ما كان يسمى من قبل بنسخة 501 في 2 والتي تم اكتشافها خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة.

ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ظهور هذا النوع الجديد سيؤثر على اللقاحات المستقبلية.

ومع ذلك لن تتغير الاستراتيجيات الحكومية السابقة لمواجهة الفيروس في جنوب أفريقيا.

حتى الآن تم تأكيد إصابة 892813 شخصا بكورونا في جنوب أفريقيا، وتوفي 24 ألف شخص على خلفية الإصابة بكوفيد 19.

فرضت الحكومة قيودا على الخروج في أرجاء البلاد أواخر آذار/ مارس الماضي لاحتواء انتشار الفيروس، وشددت الإجراءات مرة أخرى بعد انفتاح بسيط ومؤقت بداية موسم العطلات.

كان للقيود تأثير مدمر على اقتصاد البلاد.

وكانت السلطات البريطانية أبلغت منظمة الصحة العالمية عن وجود نوع جديد من الفيروس في بريطانيا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن البدائل المعروفة للفيروس لم تسلك مسارات جديدة فيما يتعلق بالعدوى أو شدة المرض عما يسببه الفيروس الذي نقل العدوى أولا.