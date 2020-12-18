لقاح كورونا المخصص لألمانيا مخزن حاليا في بلجيكا

ما تزال جرعات اللقاح المخصصة لألمانيا والذي أنتجته شركة بيونتيك الألمانية وشريكتها الأمريكية بفايزر مخزنة في بلجيكا.



وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك سين ماريت اليوم الجمعة أن نقل العبوات من مصنع بفايزر في مدينة بورس ببلجيكا إلى نقطة تسليم مركزية في ألمانيا لن يبدأ إلا بعد موافقة المفوضية الأوروبية.



ومن هذا المركز يتم جلب اللقاح إلى مراكز التوزيع المختلفة في الولايات الألمانية.



وكانت شركة بيونتيك ذكرت أنها مسؤولة عن التسليم في كل من ألمانيا وتركيا، بينما قالت شركة بفايزر إنها ستعتني بالتسليم في جميع البلدان الأخرى.



ولم يقدم ماريت معلومات دقيقة عن كمية جرعات اللقاح التي سيتم تسليمها قريبا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أن التوزيع يتم وفقا لمفتاح يملكه الاتحاد الأوروبي.



يتم إنتاج جزيئات "آر إن إيه" للعلاج السريري أو التجاري وفقا للمعلومات المتاحة في مصانع شركة بيونتيك في ماينس وإيدار أوبرشتاين في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا.



وشرح ماريت إجراءات الإنتاج قائلا إن تنظيف المحلول يتم بعد ذلك ، وفي النهاية ينقل المنتج إلى مراكز بفايزر في بلجيكا حيث يعالج مرة أخرى ويتم تعبئته وإلصاق العلامات المطبوعة عليه.