مرشح لرئاسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي الألماني يعلن تمسكه بأمين عام الحزب الحالي

يعتزم فريدريش ميرتس زعيم المجموعة البرلمانية السابق والمرشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا التمسك بباول تسيمياك كأمين عام للحزب في حال فوزه برئاسته.

وقال ميرتس لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إن استبدال رئيس الحزب والأمين العام له قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الاتحادية يمثل مخاطرة كبيرة للغاية، ولا يجب أن يفعل المرء ذلك إلا إذا كان مضطرا إليه".

كان ميرتس أعلن في البداية أنه يريد أن يختار امرأة في منصب الأمين العام للحزب.

يعتزم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتخاب رئيس جديد له خلفا لأنيجريت كرامب كارينباور في السادس عشر من كانون ثان/ يناير المقبل بعد قرابة عام من التأرجح.

وعلى عكس خصمه نوربرت روتجن فإن ميرتس لا يرغب في تشكيل فريق خاص لدعمه، حيث يقول: "لا أرغب في الهياكل المتوازية داخل الحزب، وإنما فريقي سيكون هو مجلس إدارة الحزب المنتخبة".

وأبلغ ميرتس أعضاء الحزب مساء اليوم الجمعة عبر رسالة داخلية عبر الإنترنت عن خططه تلك.

من جانبه أعلن روتجن عن أنه سيختار عضوة برلمان ولاية راينلاند بفالتس إلين ديموت، كبيرة الاستراتيجيين ضمن مجموعة خاصة لإدارة الحزب.

ويترشح بخلاف ميرتس وروتجن لرئاسة الحزب أيضا أرمين لاشيت الذي يشغل حاليا منصب رئيس ولاية شمال الراين ويستفاليا.

مع إعلان ميرتس ترشيحه تظل فرص تسيمياك / 35 عاما/ في البقاء في منصبه جيدة.

أما لاشيت وروتجن فقد أعلنا من قبل أنهما سيحتفظان مؤقتا بتسيمياك الذي كان اختير في 2018 أمينا عاما للحزب لأربعة أعوام.