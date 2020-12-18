توفير 69 فرصة عمل لخريجي محو الأمية بكفر الدوار

قال اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، إنه تم توفير ٦٩ فرصة عمل للدارسين الذين اجتازوا اختبارات محو الأمية، والذين تم إعدادهم وتأهيلهم في معاهد منطقة كفر الدوار الأزهرية، وذلك بعدد من شركات القطاع الخاص بكفر الدوار، بتنسيق من منطقة العمل بكفر الدوار.

ونظمت منطقة كفر الدوار الأزهرية برئاسة الدكتور صلاح دحريج، بالتنسيق مع منطقة العمل بكفر الدوار برئاسة ممدوح مدحت، فاعلية لتسليم خريجي فصول محو الأمية، عدد ٦٩ فرصة عمل، موزعة على ٥ شركات قطاع خاص بالمدينة، وتضمنت الفاعلية توزيع الخريجين على الشركات بحضور ممثليها، وتعريفهم بحقوقهم المادية والقانونية والإدارية، وسط حفاوة من الحضور.

كانت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، قد شهدت الشهر الماضي، حفل تكريم الدارسين الذين اجتازوا اختبارات محو الأمية، والذين تم إعدادهم وتأهيلهم فى معاهد منطقة كفر الدوار الأزهرية، ووجهت خلال الاحتفالية بحصر بيانات الحاصلين على الشهادات من خلال منطقة العمل بكفر الدوار، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالتوسع في فتح فصول محو الأمية وتشجيع الالتحاق بها، وبتكليفات من الدكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتوفير فرص عمل لعدد من خريجي فصول محو الأمية بكفر الدوار.