مقتل 15 شخصا على الأقل جراء انفجار جنوب شرقي أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، أن 15 مدنيا على الأقل، بينهم أطفال، لقوا حتفهم إثر انفجار بمنزل في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن 20 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع أثناء جلسة لتلاوة القرآن.

ووفقا للوزارة، وقع الانفجار في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0930 بتوقيت جرينتش) في منطقة أجو جان في منطقة جيلان عندما تم تفجير دراجة نارية بثلاث عجلات محملة بالمتفجرات.

لكن وحيد الله جمعة زادة المتحدث باسم حاكم الإقليم قال إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع عندما تجمع أطفال حول رجل كان يركب الدراجة النارية ويبيع أشياء. وقال جمعة زادة إن جلسة تلاوة القرآن كانت قريبة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث على الفور.

وتعد غزني من بين الولايات الأكثر اضطرابا في أفغانستان. ويسيطر مقاتلو طالبان على نصف المناطق في الإقليم،وهناك نزاع على معظم المناطق المتبقية.