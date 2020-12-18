الممثل الأمريكي ستيف هارفي يروج للسياحة بين معالم الإمارات

يزور الممثل العالمي ستيف هارفي مدن الإمارات لتسليط الضوء على معالمها وطبيعتها وثقافتها المتنوعة.



وتأتي الزيارة ضمن حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي أطلقتها حكومة الإمارات، للترويج للمناطق السياحية عالميا، وجذب السائحين من مختلف الدول خلال أشهر الشتاء.



ويصور هارفي جولاته في مدن الإمارات وسواحلها وجبالها مروراً بصحرائها وآثارها التاريخية ومطبخها التقليدي المتنوع والثقافات والأديان المتعددة التي تعيش على أرضها.



وينشر هارفي حلقات من جولاته على منصات فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام، ويوتيوب.



وتحتفي الحملة بالإمارات بوصفها منصة عاصمة عالمية للتعددية الثقافية وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.



ويعد النجم التلفزيوني والممثل والمؤلف ستيف هارفي من أنجح مقدمي البرامج التي يتابعها الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ومن أشهر برامجه "ذا ستيف هارفي مورننج شو" و"فاميلي فيود"، وله مؤلفات في قوائم الأكثر مبيعاً مثل "الحوار المباشر"، و"سلوك الناجحين".