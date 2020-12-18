كرواتيا تشدد لوائح مواجهة فيروس كورونا في الأعياد

تعتزم الحكومة الكرواتية فرض قيود على الحياة الاجتماعية خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا.



وقال وزير الداخلية دافور بوزينوفيتش في زغرب اليوم الجمعة ، إنه بين 23 ديسمبر و8 يناير، لن يُسمح للأشخاص بمغادرة المقاطعات التي يقيمون بها، باستثناء العاملين في المهن الأساسية.



ووفق الإجراءات يُسمح لـ 10 أشخاص كحد أقصى من أكثر من أسرتين بالمشاركة في الاحتفالات الخاصة بعيد الميلاد.



وسيتم تخفيف القيود المفروضة على خدمات الكنيسة إلى حد ما خلال أيام العطلات. وحتى الآن، لا يجوز لأكثر من 25 مصليا حضور الصلوات بالكنيسة بغض النظر عن حجم المبنى.



ويبلغ عدد سكان كرواتيا أكثر من 4 ملايين نسمة وتنقسم إلى 20 مقاطعة بالإضافة إلى العاصمة زغرب.



وضربت الجائحة البلاد بشدة. وقدرت وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين بـ 49274 ، أو 1214 لكل 100 ألف نسمة.