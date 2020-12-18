رئيسة المفوضية الأوروبية: ما زالت هناك خلافات في المحادثات التجارية مع بريطانيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير، إنه ما زالت هناك "خلافات كبيرة" في المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالعقبة القائمة منذ فترة طويلة والخاصة بحقوق الصيد.

وقالت اليوم الخميس في بيان على تويتر نشر بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "تضييق فجوة هذه الخلافات سيكون أمرا صعبا للغاية"، مضيفة أن المفاوضات سوف تستمر غدا الجمعة.

وحدد البرلمان الأوروبي يوم الأحد المقبل موعدا نهائيا للمسؤولين للتوصل إلى اتفاق،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ميشيل بارنييه إن التوصل إلى اتفاق غدا الجمعة سيكون "امرا صعبا ولكنه ممكن" .

كان بارنييه صرح في وقت سابق أن المحادثات احرزت تقدماً جيداً - لكنه حذر من أن "هناك عقبات مازالت قائمة".