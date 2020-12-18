مدرب المحلة: كنت اتمنى الهزيمة بكرات «ملعوبة» وليس اخطأء فردية

أكد طارق غيدة المدرب العام لنادي غزل المحلة، أنه كان يتمنى أن يستقبل أهداف من الأهلي من كرات ملعوبة وليس أخطاء فردية.

وتلقى غزل المحلة خسارة من الأهلي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وقال غيدة في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب الخسارة أمام الأهلي: "كنت أتمنى أن نستقبل أهدافا من كرات ملعوبة، لن أحمل الحارس المسؤلية لكن أتمنى أن نكون أفضل في المباراة المقبلة".

وأضاف: "عناصر الفريق مازالت تفتقد للخبرة في المباريات التي نلعبها بالدوري الممتاز، والأهداف التي استقبلها الفريق كانت من أخطاء فردية".

ويستعد غزل المحلة من أجل مواجهة إنبي في الجولة الثالثة للدوري الممتاز.