بارنييه: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يواجهان لحظة حقيقة للتوصل لاتفاق تجاري

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه اليوم الجمعة إن التكتل وبريطانيا يواجهان "لحظة حقيقة"، في ظل تبقي "القليل من الوقت... بضع ساعات" للتوصل إلى اتفاق تجاري لما بعد خروج المملكة من الاتحاد (بريكست).

وأضاف بارنييه أمام نواب البرلمان الأوروبي في بروكسل قبل وقت قصير من توجهه لعقد محادثات مع نظرائه البريطانيين: "بصفتي مفاوضا، إمكانية التوصل إلى اتفاق لاتزال قائمة".

ويتبقى أمام الجانبين نحو أسبوعين من أجل التوصل لاتفاق بشأن العلاقات المستقبلية بينه لندن وبروكسل، بما في ذلك التوصل لاتفاقية تجارية بالغة الأهمية.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا في نهاية شهر كانون أول/يناير الماضي، لكنها تظل عضوا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي خلال فترة انتقالية تنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، قد يحدث اضطراب اقتصادي واسع.

ويؤكد بارنييه أن الخلاف بشأن مصائد الأسماك لا يزال يسبب "صعوبات خطيرة" في المحادثات، مشيرا إلى أن الصيادين والنساء في الاتحاد الأوروبي لن يكون بإمكانهم الوصول التلقائي إلى المياه البريطانية الغنية للغاية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح مفاوض الاتحاد الأوروبي أن لندن تريد سيادة كاملة على مياه الصيد البريطانية.

وقال بارنييه "نحن نقبل هذا ونحترمه". لكنه حذر من أنه إذا أرادت بريطانيا فجأة قطع الطريق على دخول الاتحاد الأوروبي إلى مياهها، فعليها الاستعداد للقبول بفرص أقل للوصول إلى السوق الموحدة للتكتل.