رئيس المعاهد القومية يتفقد عددا من مدارس الإسكندرية لمتابعة إجراءات مكافحة كورونا

تفقد رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية محمد عبدالهادى، عددا من المدارس القومية بالاسكندرية أمس الخميس، للتأكد من سلامة الإجراءات الاحترازية المنفذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وذلك تزامنا مع قرب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021, ورافقه فى جولته رئيس مجلس إدارة كلية البنات وأمين صندوق المعاهد القومية طارق أحمد ورئيس مجلس إدارة مدرسة المنار ورئيس نقابة التعليم والبحث العلمى للعاملين بالمعاهد القومية بالاسكندرية أحمد عليوة عمار.



وأثنى رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية محمد عبدالهادى على الجهود المبذولة من قبل إدارات المدارس القومية بالإسكندرية والتعقيم المستمر باستخدام أفضل المعدات والمطهرات، مشددا على استمرار الحرص والتعامل بجدية مع خطورة انتشار الفيروس.



وقال رئيس مجلس إدارة مدرسة المنار أحمد عليوة عمار نبذل مابوسعنا للحفاظ على سلامة الطالبات والعاملين بالمدرسة, حيث قمنا بشراء كافة التجهيزات والمواد الخاصة بالتعقيم, وبادرنا برش المدرسة بصفة دورية ووضع بوابة للتعقيم بالاضافة لتعليق ملصقات ونشرات توعوية في جميع أركان المدرسة لحث الجميع على الاهتمام بالنظافة والتعقيم لما لها من أثر فعال وإيجابى على صحة بناتنا الطالبات وديمومة العملية التعليمية.



من جانبها قالت نهى جعفر مدير مدرسة المنار أن صحة الطالبات من أولوياتنا, وكذلك الحرص على التعقيم والنظافة بإستمرار كونهما حائط الصد الاول لمواجهة تفشي كورونا.

وويبلغ عدد مدارس المعاهد القومية ٣٩ مدرسة على مستوى الجمهورية .