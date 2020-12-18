 تحالف إماراتي إسرائيلي يشتري شركة متعثرة مقابل دولار واحد - بوابة الشروق
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تحالف إماراتي إسرائيلي يشتري شركة متعثرة مقابل دولار واحد

وكالات:
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:00 م
ذكرت "بلومبرج" الأمريكية أن تحالفاً إماراتياً إسرائيلياً سيستحوذ على شركة "فينابلر" المرتبطة بمجموعة "إن أم سي" المتعثرة مقابل دولار، متوجا بذلك انهيار شركة بلغت قيمتها السوقية ملياري دولار.

ويضم التحالف التجاري كلا من مجموعة "رويال" الإماراتية ومجموعة "بريزم" الإسرائيلية، ووفقا لوكالة "بلومبرج" فإن إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بريزم" والشركاء الاستراتيجيين في أبوظبي سيدفعون المقابل المالي الاسمي وسيوفرون رأس المال العامل لأعمال وعمليات شركة "فينابلر" للخدمات المالية.

وكشفت شركة "فينابلر" في أبريل الماضي عن ديون بقيمة مليار دولار كانت مخفية عن مجلس إدارة الشركة، والتي يرجح أنه تم استخدام هذه الأموال لأغراض خارج الشركة.

والفضيحة تطال أيضا مجموعة "إن أم سي" الصحية، حيث تحدثت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق عن ضياع مليارات من أموال البنوك اقترضتها مجموعة إدارة المستشفيات الإماراتية "إن إم سي" ووسط حديث عن احتيال وديون تم استخدامها لأغراض غير معروفة.

وتقول "بلومبرج" أن المشترين الجدد لشركة "فينابلر" سيدفعون 190 مليون دولار، في حال تم استرجاع الأموال من الأطراف المتورطة بعملية الاحتيال.

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