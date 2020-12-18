موريتانيا: تسجيل 176 إصابة بكورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، وفاة 10 أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا وتسجيل 176 حالة إصابة جديدة مؤكدة.

وهذه هي أكبر حصيلة وفيات في اليوم تسجلها موريتانيا منذ ظهور الجائحة في البلاد.

وقال مدير الرقابة الوبائية والمعلومات الاستراتيجية بالوزارة محمد محمود ولد اعل محمود في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الخميس، في نواكشوط، إن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 3179 حالة من بينها 3030 حالة بدون أعراض إضافة إلى 60 حالة حرجة وبلغت حالات التعافي 91 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات 11805، والوفيات 254، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 8372.

وقالت وزارة الصحة إن حالات الإصابة النشطة ارتفع إلى 3179، من بينها 3030 إصابة بدون أعراض و89 حالة خفيفة و60 حالة خطيرة.

وفي سياق متصل، قررت وزارة الشؤون الاسلامية توحيد الصلاة على الجنائز التي توفي أصحابها بفيروس كورونا في "مسجد ابن عباس" صباح كل يوم مع السماح لعشرة أشخاص من ذوي الميت بحضور الصلاة مع التزام الإجراءات الاحترازية.