بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يتم الاحتفال به يوم 18 ديسمبر من كل عام، قال الكاتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه بفيسبوك: "اللغة العربية لغة مقدسة تامة القداسة، لغة هبطت من السماء إلى الأرض، لغة جعلت البشر ينطقون بلسان إلهي، رضي الله عن سيدتنا اللغة العربية".

وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المغرب والسعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.