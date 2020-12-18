 بايدن يختار هالاند لتصبح أول وزيرة للشؤون الداخلية من السكان الأصليين - بوابة الشروق
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بايدن يختار هالاند لتصبح أول وزيرة للشؤون الداخلية من السكان الأصليين

ديب هالاند
ديب هالاند
واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 1:02 ص

اختار جو بايدن الرئيس الأمريكي المنتخب، ديب هالاند لتولى وزارة الشؤون الداخلية، وفقا لمصادر مطلعة، مما جعل تولي النائبة الديمقراطية المنصب كأول وزيرة في مجلس الوزراء الأمريكي من السكان الأصليين في تاريخ الولايات المتحدة مرجحا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وإذا تمت المصادقة على تعيينها كوزيرة للشؤون الداخلية، فستتاح لهالاند فرصة لرسم مستقبل الحفاظ عل البيئة والأنشطة الترفيهية والتنقيب عن النفط على الأراضي الاتحادية، بما في ذلك الأراضي في نيو مكسيكو وهي الولاية التي تمثلها في مجلس النواب.

وتبلغ هالاند من العمر 60 عاما وهي من لاجونا بويبلو، وهي قبيلة تضم 7700 فردا غربي ألباكيركي بولاية نيو مكسيكو، وقد نالت إشادات على نطاق واسع من الجماعات المعنية بالحفاظ على البيئة وزعماء القبائل، حيث يشيرون إلى أنها ستقدم التزاما عميقا بحماية الأرض إلى وكالة مسؤولة عن 500 مليون فدان.

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