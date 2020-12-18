السويد تطالب مواطنيها بارتداء أقنعة الوجه بالمواصلات العامة للتقليل من إصابات كورونا

طالبت السويد مواطنيها لأول مرة ببدء ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وسائل المواصلات العامة.

وأوضحت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية اليوم الجمعة، أن هذه التوصيات من قِبل السلطات السويدية تنص على أن يرتدي السويديون أغطية للوجه في أوقات الذروة عندما "لا يمكن تجنب الازدحام".

وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، إن قيودا أخرى سوف تدخل حيز التنفيذ مثل خفض عدد الأشخاص الذين يمكنهم تناول الطعام معاً في المطاعم.

يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في السويد تبلغ حوالي 357 ألف شخص.