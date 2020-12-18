رئيس وزراء موريشيوس يشيد بمتانة العلاقات مع مصر

أشاد رئيس وزراء موريشيوس "برافين جاجنوت" بمتانة العلاقات بين بلاده ومصر سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، مؤكدا حرص بلاده على جذب مزيد من الاستثمارات المصرية إلى بلاده لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، وقطاع المنسوجات، السياحة والتصنيع الزراعي، وتحلية مياه البحر، فضلاً عن الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والمنتجات الحرفية.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء موريشيوس لسفيرة مصر الدكتورة علياء برهان، إذ وجه لها التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتمادها إلى رئيس الجمهورية وبدء مهمتها الجديدة كسفير لمصر لدى موريشيوس.



وعبر عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة بريطانيا - أفريقيا حول الاستثمار التي عقدت في لندن يناير الماضي، فضلاً عن اللقاءات الأخرى التي جرت بينهما أثناء المشاركة في قمم الاتحاد الأفريقي وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهتها، أكدت السفيرة برهان على متانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، خاصة على الصعيد السياسي، معربةً عن تطلعها إلى النهوض بالعلاقات الاقتصادية ومضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار بين البلديّن، لاسيما في ضوء اهتمام رجال الأعمال المصريين بالفرص المتاحة في موريشيوس وترحيب الحكومة المصرية بالاستفادة منها لتطوير العلاقات ودفعها إلى آفاق جديدة.