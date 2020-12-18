تواجه سيدة مقيمة في فكتوريا بأستراليا، اتهامات بتسميم 128 نسرا وتدي الذيل، الذي يُعد من أهم الحيوانات في فكتوريا، وهي ليست الحادثة الأولى نظرا لانتشار عادة تسميم النسور حول العالم، إلا أن الجديد أن عددا هائلا من الطيور قضي على يد سيدة واحدة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن السيدة سممت أيضا 12 طائرا آخرا واحتفظت بجميع الجثث بمنزلها، بينما كشفت الشرطةعن المقبرة الجماعية.

وقالت كيت جافين، المحققة بالقضية، إن النسر وتدي الذيل يعد أكبر حيوان في المنطقة لذلك لن يتهاون مكتبها بأخذ القضية بجدية.

وتم توجيه 300 تهمة مختلفة للسيدة المتورطة تتراوح عقوبة كل منها بين الغرامات والسجن عامين.

ويكره بعض المزارعين الأستراليين النسور وتدية الذيل لظنهم قتلها للخراف، رغم ندرة وقوع ذلك كما حذر البيئيون من قبل أن قتل زوج من النسور يفتح المكان لقدوم نسور أخرى بعد نفوق الزوج المسيطر علي المنطقة؛ ما يجعل القتل حل غير عملي بجانب وحشيته.