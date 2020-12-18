المحاكمة في حادث إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا تدخل مرحلتها الرئيسية في يونيو

من المقرر أن يتم بدء المحاكمة الهولندية بشأن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية على رحلة إم إتش 17 فوق شرق أوكرانيا قبل ستة أعوام، العام المقبل في 7 يونيو على أقرب تقدير، حسبما ذكرت المحكمة في لاهاي اليوم الجمعة.



وعقدت جلسات الاستماع الأولية في مارس ويونيو الماضيين . لكن المحاكمة تعرضت للتأجيل بسبب قيود السفر المرتبطة بمواجهة تفشي فيروس كورونا، ومن أجل السماح بتوفير مزيد من الوقت للدفاع للاستعداد.



ووفقا لبيان المحكمة، يتوقف بدء الجزء الرئيسي من المحاكمة في حزيران/ يونيو، على إنهاء التحقيقات، وحل القضايا الإجرائية المعلقة. ولهذه الغاية، سيتم عقد المزيد من جلسات الاستماع الأولية في الأول من فبراير و15 أبريل عام 2021.



ومن بين القضايا العالقة مسائل تتعلق بمطالب التعويض وطلب الادعاء بتفتيش الطائرة، التي أعيد بناؤها جزئيا من الحطام، وهي الآن في هولندا.



وقتل جميع الركاب البالغ عددهم 298 شخصا، على متن الرحلة إم إتش 17، من أمستردام إلى كوالالمبور، عند إسقاط طائرتهم فوق شرق أوكرانيا الذي مزقته الحرب في 17 يوليو عام 2014. وكان معظم الضحايا من الهولنديين.



وربط فريق التحقيق بقيادة هولندا حادث التحطم بمنظومة بوك الصاروخية المضادة للطائرات، والتي يعتقد أنه تم نقلها إلى منطقة الصراع من روسيا المجاورة.



ويحاكم غيابيا أربعة من المشتبه بهم، هم ثلاثة مواطنين روس، إيجور جيركين وسيرجي دوبينسكي وأوليج بولاتوف، وأوكراني يدعى ليونيد خارتشينكو.



وتنفي الحكومة الروسية مرارا وتكرار مزاعم تورطها في الحادث.