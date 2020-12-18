قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الأمل موجود للتغلب على أزمة كورونا، مؤكدًا أهمية ثقة الأمريكيين في اللقاح المضاد للفيروس.



وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده بعد تلقي لقاح كورونا، أنه سيتم توزيع ملايين الجرعات على أفراد الشعب، منوهًا بتوفير اللقاح لأكثر من 20 مليون أمريكي قبل نهاية ديسمبر الجاري.



وذكر أنه سيتم التوقيع على حق توزيع لقاح موديرنا، مفيدًا بأنه سيتم توزيع ستة ملايين جرعة من هذا اللقاح خلال هذا الأسبوع.



وتوجه بالشكر لجميع شركات الأبحاث لحرصها على التجارب الخاصة بلقاحات كورونا، مضيفًا أنه سيتم الحصول على لقاحين للفيروس قريبًا.