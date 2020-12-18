 رئيس البرلمان الألماني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف أوروبا كثيرا من الطاقة - بوابة الشروق
الجمعة 18 ديسمبر 2020 2:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

رئيس البرلمان الألماني: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف أوروبا كثيرا من الطاقة

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:54 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 12:54 م

ذكر رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، أن الاتحاد الأوروبي يكرس الكثير من طاقته في الانخراط بالذات، مدللا على ذلك بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال شويبله خلال ترحيبه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في البرلمان "بوندستاج" إن الاتحاد الأوروبي يحب أن يصف نفسه بأنه "أعظم مشروع سلام في عصرنا"، وأضاف متسائلا: "لكن هل نبذل نحن- الأوروبيين- جهدا كافيا حقا؟ ألا نبدد ذلك كثيرا؟ فعلى سبيل المثال الطاقة التي يتم وضعها حاليا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، نحتاجها لتعزيز سياسة خارجية وأمنية مشتركة".

وأضاف شويبله أنه يمكن إنفاق الطاقة بشكل أفضل في إيجاد حل مشترك لأزمة الهجرة المزمنة في أوروبا، أو في التنفيذ الفعال لاتفاق باريس لحماية المناخ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك