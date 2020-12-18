قومي المرأة بأسيوط ينظم ندوات وزيارات منزلية للوقاية من كورونا

أكد عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية الدور الذي يؤديه المجلس القومي للمرأة في المجتمع الأسيوطي تجاه كافة القضايا خاصة التي تخص المرأة ومكافحة العنف بكافة أشكاله، وذلك بتنظيمه للندوات والزيارات المنزلية والحملات التوعوية وغيرها التي تهم المجتمع، فضلاً عن الجهود المبذولة تجاه الشكاوى الواردة إليه الخاصة بقضايا المرأة.

وأوضحت مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أن المجلس يواصل أعماله ويبذل أعضائه كافة الجهود لمواكبة الأحداث والقضايا التي تهم المواطنين والعمل على وضع حلول للمشكلات التي قد تواجههم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضافت أنه تم خلال شهرين تنظيم تدريب عن أساليب الدفاع عن النفس بمركز حقوق الإنسان بجامعة أسيوط، وندوات عن دور المجلس القومي للمرأة في المجتمع بالقطاع الثقافي بأسيوط وعن ختان الإناث بقرية بنى زيد الأكراد بجمعية ذو النورين وحول مؤسسات المجتمع المدني والاصلاح الإدارى وتحقيق التنمية المستدامة بمركز النيل للإعلام وتنظيم زيارات منزلية بمراكز أسيوط والفتح والغنايم للتوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، كما تم المشاركة في القوافل الخدمية بالتعاون مع مديرية الصحة في عدد 3 قرى (درنكة ، المطيعة ، منقباد)، وفي المؤتمر العاشر بعنوان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، ومؤتمر أدوار الشباب في المجال العام بجامعة أسيوط، فضلاً عن عرض فيلم بين بحرين بمركز ناصر بالوليدية وقصر الثقافة ببني مر، بالإضافة إلى المشاركة في إقامة فاعلية توعوية وتنسيقية تحت شعار "اتكلمي .. احنا معاكي" بقاعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وتابعت "بالإضافة إلى المشاركة في الاحتفالية الكبرى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط والحفل الختامي لمشروع تمكين الفتيات والسيدات مع هيئة بلان مصر بقاعة الندى بمركز التدريب التابع لمديرية الصحة بأسيوط ودورة تدريبية مع هيئة بلان وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط بمدينة الاقصر عن مكافحة التحرش".

وأوضحت أن مكتب الشكاوى التابع لفرع المجلس بأسيوط ساعد في عودة فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا بعد استغاثة والدتها وحصول سيدة على حقوقها القانونية من طليقها، وحصول 105 سيدات من المترددات على مكتب الشكاوى بالفرع على معاش من مشيخة الأزهر الشريف، ومساعدة سيدة في إلغاء قرار الانتداب الذي استمر لأكثر من 4 سنوات ونقلها لمدرسة تابعة لمحل إقامتها، وتأييد حكم حبس ضد زوج شاكية في جنحة تبديد منقولات وحصولها على نفقة صغار.