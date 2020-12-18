 مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان - بوابة الشروق
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مصر تدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

وزراة الخارجية المصرية
وزراة الخارجية المصرية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 9:45 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 9:45 م

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي وقع اليوم الجمعة، في ولاية غزنة بأفغانستان، والذي استهدف تجمعا دينيا، وأسفر عن سقوط نحو 15 ضحية من الأطفال الأبرياء، وإصابة أكثر من 20 آخرين من بينهم أطفال أيضا.

وأعربت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر، وقوفها حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب أفغانستان الصديقة في مواجهة الإرهاب الغاشم.

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