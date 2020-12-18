مذكرات «أوباما» و تاريخ الأوبئة والرواية الحائزة على البوكر أبرز الأعمال

نشرت مجلة «ذى إيكونومست» الأسبوعية البريطانية قائمة بأبرز الكتب التى صدرت عام 2020 فى شتى المجالات: السياسة والتاريخ والثقافة والعلوم والاقتصاد والروايات وكتب المذكرات، وفى السطور القادمة تستعرض «الشروق» أبرز تلك الأعمال:

ــ«كليبتوبيا.. كيف تغزو الأموال القذرة العالم» بقلم توم بورجيس.

يناقش هذا الكتاب الفساد الدولى بطريقة سلسة، ويدعم الإدانة الأخلاقية لما يحدث به، كما يطرح موضوعًا من أهم موضوعات العصر الحالي؛ ألا وهو تقاطع السياسة مع الثراء الشخصى للأفراد.

ــ«لماذا يفعلها الألمان بشكل أفضل» بقلم جون كامبفنر

يزعم الكتاب أن الديمقراطيات التى تنجح فى التعامل مع الأزمات قد تمخضت عن ثقافة الاستقرار فى ألمانيا، كما يعترف المؤلف بمشاكل ألمانيا، بدءًا من البنية التحتية المتداعية وحتى السياسة الخارجية المثيرة للجدل.

ــ«شفق الديمقراطية» بقلم آن أبلباوم.

توثق الكاتبة مؤرخة الشيوعية انهيار التحالف الليبرالى الدولى الذى تم تشكيله خلال الحرب الباردة، وتقدم نظرة ثاقبة على صعود الشعبوية الاستبدادية فى العالم.

ــ«سبارتاكوس الأسود» بقلم سودهير هازاريسنج

يتناول الكتاب انتفاضة عام 1791 فى هايتى الحديثة، والتى تردد صداها فى جميع أنحاء العالم، ويغطى الإنجازات السياسية والعسكرية والفكرية لزعيم ثورة أفارقة هايتى، توسان لوفرتور.

ــ«الأرض الموعودة» بقلم باراك أوباما

يتناول الكتاب سنوات عمل الرئيس السابق داخل البيت الأبيض، ويعد تذكيرًا بأن الرئيس الرابع والأربعين هو أحد أفضل الكُتّاب الذين خدموا فى هذا المنصب على الإطلاق.

ــ«آسيا الدفينة» بواسطة تيم هاربر

يعد الكتاب دراسة رائعة للحركات الثورية الآسيوية فى العقود الأولى من القرن العشرين، ويُظهر كيف نما الوعى الجماعى وتكاتف رغمًا عن أنف الإمبراطورية، وكيف اشتعلت جذوة الثورة فى دور العرض فى مدن الموانئ والدوائر الراديكالية فى لندن وباريس، وكيف غزت الأفكار الغربية آسيا لتقويض الحكم الاستعمارى، و يقول المؤلف إن الحقيقة الكبرى هى أن آسيا كانت «فى طليعة مستقبل البشرية».

ــ«كل قطرة دم» بقلم إدوارد أكورن

يستعرض الكتاب الخطاب الافتتاحى الثانى للرئيس الأسبق للولايات المتحدة، إبراهام لنكولن، الذى ألقاه قرب نهاية الحرب الأهلية، والمحفور حاليًا على جدار نصبه التذكارى فى العاصمة واشنطن، ويذكر كيف رفض الرئيس كل أشكال الدعوة إلى الحقد وطالب بالإحسان للجميع، كما يستحضر الكتاب الأصول الفكرية وسياق الخطاب الذى تميز به، والذى يظل نموذجًا للريادة السياسية.

ــ«بيت فى الجبال» بقلم كارولين مورهيد

بعد استسلام ايطاليا للحلفاء فى عام 1943، مات حوالى 80.000 من المجاهدين فى شمال إيطاليا فى معركة من أجل الحرية ضد الموالين للفاشية وداعميهم من النازيين، ويحكى هذا الكتاب قصة أربع نساء من المنخرطات فى ذلك النضال.

ــ«فندق الزجاج» بقلم إميلى سانت جون ماندل

تتناول الرواية قصة امرأة تعمل كنادلة تصبح فيما بعد زوجة لرجل عصابات، ثم طباخة على متن سفينة حاويات، وتستحضر أجواء الانهيار المالى لعام 2008، وتدور فى الأساس حول صعوبة تجاوز الماضى.

ــ«وزارة المستقبل» بقلم كيم ستانلى روبنسون

تتناول الرواية موضوع تغير المناخ الذى ينذر بكارثة عالمية فى المستقبل، وعبر صفحاتها يسعى وزير إيرلندى سابق سعيًا حثيثًا لتجنب الكارثة المرعبة.

ــ«سكر محروق» بقلم أفنى دوشى

تتناول الرواية قصة عنتارا، التى كانت تتلقى معاملة سيئة من والدتها لكنها تشعر بأنها مضطرة لرعايتها مع تقدمها فى العمر، وتستعرض الروابط الأسرية والصدمات النفسية التى يتعرض لها الأبناء من التربية الغليظة ومآسى الشيخوخة.

ــ«شوجى باين» بقلم دوجلاس ستيوارت

تتناول الرواية قصة حياة صبى فى مدينة جلاسكو الأسكتلندية يحاول دعم والدته، أجنيس، فى رحلتها لمكافحة إدمان الكحول والفقر خلال الثمانينيات من القرن الماضى، وقد فازت الرواية بجائزة البوكر هذا العام.

ــ«موزارت.. عهد الحب» بقلم جان سوافورد

يتناول الكتاب أهم المحطات فى حياة الملحن النمساوى موزارت، ويصوره رجلا سعيدًا فى الأساس، وعبقريًا يتمتع بروح الدعابة الطفولية.

ــ«زمن السحرة» بقلم ولفرام إيلنبرجر

يطرح الكتب أفكار ثلاثة فلاسفة ثوريين يتحدثون اللغة الألمانية فى عشرينيات القرن الماضى، وهم: لودفيج فيتجنشتاين ووالتر بنيامين ومارتن هايدجر، ويناقش خواطرهم حول الهاوية الثقافية التى أعقبت الحرب العالمية.

ــ «نهاية كل شيء» بقلم كاتى ماك

تقول المؤلفة إن للكون بداية، وفى يوم من الأيام سينتهى، وتستخدم أحدث طرق الفيزياء لاستكشاف احتمالات يوم القيامة، ويعكس الكتاب روح الدعابة الخاصة بها وقدرتها على إلحاق المراجع الانتقائية من الأعمال الثقافية والفنية بالنص الأصلى، كما يتمتع الكتاب باللغة السلسة التى تتيح حتى للقارئ العادى فهم أحدث موضوعات العلوم.

ــ «الكون البشري» بقلم جو مارشانت

منذ بداية الحضارة الإنسانية، كان الدين والفن والعلم منشغلين بالنجوم وعجائب السماء الأخرى، وفى هذا الكتاب يطرح المؤلف سبل للتفكير حول كيف ساهم الانبهار بالسماء فى تشكيل الثقافة البشرية وما زال حتى الآن.

ــ «سهم أبولو» بقلم نيكولاس كريستاكيس

يناقش المؤلف، وهو عالم اجتماع وعالم بارز فى تاريخ الأوبئة، كيف أخطأت بعض البلدان فى استجاباتها لفيروس كوفيد ــ19، ويشير إلى أن الأوبئة ليست بيولوجية فحسب، بل اجتماعية أيضا؛ حيث تتغير الفيروسات وتتحور كما يتغير سلوك الإنسان.