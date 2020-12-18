 مقتل ما لا يقل عن 12 في عملية انتحارية بالصومال - بوابة الشروق
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مقتل ما لا يقل عن 12 في عملية انتحارية بالصومال

ارشيفية
ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 8:41 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 8:41 م
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم في هجوم انتحاري بمدينة جالكايو الصومالية اليوم الجمعة.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة، إن العديد من الأشخاص جرحوا أيضا خلال الهجوم، مبينة أن من بين القتلى ضابطين كبيرين.

وذكر ضابط الشرطة عبد الله أحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إنه لأمر مروع، فقد فقدنا اثنين من أكثر ضباطنا خبرة في الجيش الصومالي".

وقع الانفجار قرب ملعب كان يتجمع فيه حشد كبير لاستقبال رئيس الوزراء محمد حسين روبل.

وأعلنت حركة شباب الصومال مسؤوليتها عن الهجوم وتحدثت عن مقتل عشرين شخصا.

ويسيطر هذا التنظيم الإرهابي على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال وينفذ هجمات متكررة على المدنيين وقوات  الأمن.

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