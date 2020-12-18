يحل اليوم 18 ديسمبر، اليوم العالمي لللاحتفال باللغة العربية، بعد أن أصدرت الأمم المتحدة قرارا لإدراجها ضمن اللغات الرسمية لدى المنظمة خلال الدورة الـ190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.



إن تاريخ اللغة العربية زاخر بالعديد من الروايات حول بداية اللغة؛ فقد اختلف العلماء حول أول من تكلم باللسان العربي.



وروي أن أول من متحدث بالألسنة العربية هو آدم عليه السلام، كما روي عن كعب الأحبار؛ وهو يهودي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، أن أول من تحدث العربية هو جبريل عليه السلام، وهو الذي ألقاها على لسان نوح، وألقاها نوح على لسان ابنه سام.



والشاهد على أول تحدث آدم بالعربية، قوله تعالى: (وعَلَّم آدَمَ الأسْماءَ كُلَّها) واللّغات كلها أسماء، فهي داخلة تحته، وبهذا جاءت السُّنّة، قال ـ صلى الله عليه وسلم: "وعلّم آدمَ الأسماء كلّها حتّى القَصعةَ والقُصيعةَ".



ولكن يقال إن ما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به هو أن أول من تحدث اللغة العربية سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليه السلام، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن "أولُ مَن فتقَ لسانه بالعربيّة المبينة إسماعيل وهو ابن عشر سنين” وقد روى أيضا: أن أول من تكلَّم بالعربية يَعْرُب بن قحطان.



وفيما يخص أن جبريل؛ فهو أول من تحدث بها من الملائكة ثم ألقاها على لسان نوح بعد أن علمها الله لآدم.



وفي تفسير القرطبي يرجح أن آدم هو أول من تحدث العربية؛ فقد ذكر نقلا عن الثعلبي أن عندما تغيرت الأحوال بسبب قتل قابيل لهابيل.

تَغَيَّرَتِ البِلادُ ومَنْ عَلَيْهَا

فَوَجْهُ الأرْضِ مُغْبَرٌّ قَبِيحُ

تَغَيَّرَ كُلُّ ذِي طَعْمٍ ولَوْنٍ

وقَلَّ بَشاشةَ الوجْهُ المَليحُ.



وقال ابن عباس: ما قال آدم الشعر، وإن محمّدًا والأنبياء لهم في النهي عن الشعر سواء، لكن لما قُتِل هابيل رَثاه آدم وهو سرياني فهي مرثيّة بلسان السريانيّة أوصى بها إلى ابنه شيث وقال: إّنك وَصيّي فاحفظ مني هذا الكلام ليُتَوارَث ، فحفظت منه إلى زمان يعرُب بن قحطان، فترجَم عنه يعرب وجعله شعرًا.