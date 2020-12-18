أسامة عرابي يكتب: الصندوق وتغريبة العراقية المهاجرة

فى عمل الكاتبة والاقتصادية العراقية «ميسون ملك» الأدبى الأول «الصندوق وقصص أخرى» الصادر عن دار الشروق، نلتقى بفارسة جديدة تقتحم فنّ القصة القصيرة بجرأة ونضج قادرَيْن على مجابهة استحقاقاته، وما يُرتّبه من أعرافٍ تأويلية واقتراحات جمالية، تستطيع التعبيرعن تجرِبتنا المتموِّجة وحياتنا الجديدة، ليُضاف اسمها إلى ديوان القصة العراقية المتميزة، كما عرفناه لدى روَّاده الكبار وكتَّابه المتمرسين من طراز: عبدالملك نورى وفؤاد التكرلى وجليل القيسى ومحمود جندارى وأحمد خلف وفهد الأسدى وموسى كريدى وعالية ممدوح ومحمد خضير وسواهم.



تتألف مجموعتها هذه من قسميْن يُشكّلان تسع قصص تتخذ العناوين الآتية: هى رباب، مشهدان من علاقة خطرة، جيفارا وموزارت والزلزال، الصندوق، إحدى القصائد ما قبل الأخيرة، الكابوس والرؤيا، ثلاث حكايات من زمن مهاجرة: أطفال أفغانستان ذوو اللون الأزرق، للمحبة ألفُ وجهٍ يا فرح، والفسائل تبكى أيضًا. بادئة بمقتطفٍ من قصيدة «لا أريد لهذى القصيدة أن تنتهى» للشاعرالكبير محمود درويش يقول: (نحنُ مَنْ نحنُ ولا نسألُ/ مَنْ نحنُ، فمازلنا هنا/ نرتق ثوب الأزلية. نحن أبناء الهواء الساخن ــ البارد/ والماء، وأبناء الثرى والنار والضوء/ وأرض النزوات البشرية. ولنا نصفُ حياةٍ، ولنا نصفُ مماتٍ/ ومشاريعُ خلودٍ.. وهُوية. نحنُ أحياء وباقون.. وللحلمِ بقية). فى إشارةٍ إلى أن حبَّ الحياة يُحرِّر الروح والمخيلة؛ فتنفتحان على فضاءات رمزية وجودية مغايرة، منتزعتَيْن الذات من رتابة حياتها وعينيتها المباشرة، خالقتيْن لها كلَّ عناصر الدهشة والحيوية والخصوبة. الأمرالذى وعته المؤلفة كغيرها من العراقيين؛ فحفظ لهم أرواحهم المتوثبة من ويلات حصار دولى وحربيْن أمريكيتيْن عمدوا إلى تفكيك الدولة والمجتمع، ودفعوا المواطنين إلى الاحتماء بالولاء الطائفى والقبلى والمناطقى، وأدوْا إلى الاختلال الأمنى وفوضى كاملة هَدَفا إلى تبرير وشرعنة احتلال عسكرى أمريكى طويل؛ فعانوْا من هجرة «كهجرة الفلسطينيين القابعين فى مخيمات الصفيح منذ ستين عامًا». ما حدا بها أن تطرح قلق الإنسان الوجودى وتساؤلاته حول المصير والحرية والعدالة والتمرد والخوف وانعدام الرضا واليقين، فى نصوص يتداخل فيها الرمزى بالتاريخى، والأسطورى بالحدثى، مستعيدة اللحظة العراقية بكل تجلياتها؛ تراثًا كان أو عبقرية مكان وخبرة تاريخية متراكمة، وإرادة إنسانية جسورًا منحت الإنسان العراقى هُويته المميَّزة. إذن، ما الذى يُشير إليه عنوان هذه المجموعة القصصية «الصندوق»؛ بوصفه العتبة الأولى التى ندلف منها إلى منظوره السردى، ورؤيته الجمالية كتجرِبة تفتح النصَّ أمام حوار ديالكتيكى بين القارئ والعمل؟ هو صندوق الجّدَّة الذى فتحته «سمية» بعد رحيلها؛ لترى ما به من محتويات شملت «فى الجانب الأيمن منه مجموعة دفاتر متشابهة بأغلفة حمراء، جنبها دفتران بغلاف أخضر تحتهما ألبوم صور. وعلى الجانب الآخر قميص نوم أبيض، ومناديل مطرَّزة موضوعة فى كيس من التُّل، معهما ضفيرة شعر. وفى وسط الصندوق رباط عنق رجالى كحلى اللون». ما أتاح لها الارتحال إلى الدروب والمسارب الزمنية التى سكنتها جَدَّتها، بكل ما تختزنه من قوة الحلم، والإحساس بورطة الحياة بوصفها توترًا بين محدودية وآفاق، وما تأتى به خبرتها إلى الوجود. عندئذٍ تساءلت سمية: «كم امرأة كانت جدتي؟ كم امرأة عاشت داخل هذا الصندوق؟ كم بكت فوق أوراقها، ثم خرجت إلينا والبسمة تضيء وجهها. كم من الأمانى رعت ولم تتحقق، وظلت كما هى، بروحها الرضيَّة وقلبها الذى يسع الناس ودجلة والأشعار والأغانى والزهور والعصافير»، مضيفة: كم مرَّة حلمت على أوراقها لو أنها كتبت رواية أو نظمت شعرًا؟ مَنْ يُخبرها الآن أن فى دفاترها شعرًا كثيفًا ورواياتٍ ساحرة، أقرؤها فتعيننى على التئام شقوق الروح التى تركها لى موتها؟». وهنا تبرع ميسون ملك فى استخدام تقنيتى الفلاش باك والحركة الحرَّة فى الزمن، مازجة الحقيقى بالمتخيل، معطية لمسار الحكايات المتوالية منطقها الخاصّ، وهو يكشف عن ماهية العلاقة الملتبسة مع العالم. فيندرج النصّ فى أفق مفتوح هو أفق الكتابة، حاملًا أسئلتنا، وما يتعلق بمصائرنا ووجودنا. فتفتح الجَدَّة صندوقها ودفترها لتكتب عن«الخوف الذى أصبح ضيفًا على كل بيت فى العراق، والموت الذى يعيش معنا ويخرج علينا من شاشة التلفاز». ودموع سمية على زوجها حازم، وخوف مارى على ابن أخيها عماد ممَّا يمكن أن يلحقهما فى هذه الحرب المشئومة. متسائلة: لماذا الحرب، وما مقصدها؟ لتستدرك: «لا أعنى كلَّ الحروب يا دفترى، كحرب فلسطين أو الحروب فى مصر.. تلك حروب فهمنا مقصدها، وكان الواحد منَّا يتمنَّى أن يستشهد دفاعًا عن فلسطين أو عن مصر، لكن هذى الحرب تُشبه المشى فى صحراء بدون نجوم أو دليل». وبذلك استطاعت ميسون ملك أن تمنح الأنا فى علاقتها بذاتها دورًا محوريًّا، موحية بصدقية ما ترويه وتُجسِّد به رؤيتها للعالم. فالعمل الأدبى هو أكثر حقيقة بقدر ما يُقدِّم عبر شخصياته تمثيلًا نقديًّا للواقع. وبهذا لا يُحدَّد الواقع تحديدًا وضعيًّا، بل يُمسى هو ذاته ممكنات لا حصر لها، ويجعل التغيير نتاجًا لواقع جديد. لذا «خطرَ لسمية أن تبدأ فى تلقى دروس فى الرسم مع أحد أساتذة كلية الفنون الجميلة»، الذى اقترحَ عليها «أن تدرس أعمال الروَّاد العراقيين أولًا، ثمَّ تنتقل لدراسة الفن العالمى. وزوَّدها بمكتبة صغيرة انتقاها لها من مكتبته الخاصَّة. وأوصاها بشدَّة بزيارات متكرِّرة للمتحف العراقى، والتمعن فى أعمال الفنان العراقى الأول». ونصحها بعد أن أعجبته محاولاتها فى الرسم بأن «تقيم معرضًا صغيرًا فى صالة الضيوف فى دار الجَدَّة؛ لتشهد لوحاتها بعيون الناس». ما يشى بتثمين دور الفن فى خدمة المعرفة الإنسانية بفضل منظوره الشامل للعالم الذى يمزج العقل بالمخيلة، ويجعل المستقبل رهنًا بالوعى بتاريخنا، واستخلاص قوانين تطوره، وأدوات تقدُّمه، جامعًا بين التأمل والفعل، أو بين الإبداع والعمل. لهذا أنصتت سمية لصوت جَدتها القادم من بعيد: «قوِّى قلبك يا عيونى، ولو جا الخوف، تذكرى اللى قلتيه بالمتحف. لا شيء يضيع حقًّا. بلدنا يا سمية مثل النخل اللى رسموه على الحيطان قبل أربعة آلاف سنة». وهو ما أكدته لبنى لخالد فى قصة «إحدى القصائد ما قبل الأخيرة»؛ ردًّا على مقولته: «عندما يفكر العقل والجسد معًا نصل إلى الحقيقة»، قائلة: كان ذلك فى الزمن الذى صُنع فيه التابوت الهائل الذى قذفوا فيه ببقايا النخيل، ووجه عشتار الجميل، وجديلة أمى، ومكتبة جدى، وعيون الأطفال المحترقة، وعظام الجنود المتقيحة. كنتُ فى حينها مهجَّرة مثلك يا خالد. ثمَّ جاءنى من المجهول، ومعه تعلمتُ كيف الجسد يتلقى ويحاور ويمثّل ويتعلّم ويبدع ويُداوى». وهنا تنتصر مجموعة «الصندوق» القصصية للمرأة ولدورها فى الحياة الاجتماعية والسياسية، ولأهمية ترسيخ حضورها فى المجال العام، فى ارتباطه بالقضايا الكبرى المعنيَّة بتحرر الإنسان، وتأمين سيادته، وإنهاء اغترابه. على نحو ما يتبدى لنا بجلاء، مثلًا، فى نصّ «أطفال أفغانستان ذوو اللون الأزرق»، و«احترامها للبأس الذى يُظهره أهل مدينة مزار الشريف الأفغانية فى مواجهة الموت والفقر والحرب ولا إنسانية العالم»، وثورتهاعلى «بعض ذوى اللون الأبيض من العاملين معنا فى الأمم المتحدة» في «عنصريتهم الأفريقية»، وخيانتهم لمبادئ المؤسسة الدولية التى يعملون بها، وتطالب بالمساواة بين البشر. منطلقة فى موقفها هذا مما عرفته «عن الظلم الواقع على نساء العراق فى أثناء حصار المجتمع الدولى لهن ولأطفالهن». وما رأته فى مخيميْن للاجئين الأفغان الهاربين من الجفاف والقتال. وإحساسها المُمض بأنها لاجئة، وتساؤلها المُلحّ عن الفرق بين اللاجئ والمُهاجر؛ بعدما «هاجرت أسرتها الصغيرة من بغداد إلى مصر، وقيامها كل عام باستخراج تصريح إقامة؛ كى نصبح لاجئين رسميين». إثر شعورها بافتقاد الأمان فى بغداد، وبأن «حياة أسرتها الصغيرة لن تكون بخير هناك». فـ«هل لدى المهاجر درجة للخيار أكبر من اللاجئ؟ هل كنا لاجئين إلى مصر، أم مهاجرين إليها؟ لست أعرف». تتوالى الأسئلة ولا تتوقف، ويزداد قلقها ووعيها المعذّب، لكنهما يشهدان على خواء العالم وبشاعة الحاضر، ويمنحان المتلقى فرصة أنْ يقرأ الحكاية ويعيشها فى آنٍ. لهذا صاغت المؤلفة هذه اللوحة الكابية بلغةٍ لا تعرف البراءة، وإن بدت على حالٍ من النقاء الداخلى، بعد أن رفضت أن تكون شاهدة محايدة أو زاهدة، يقتصر دورها فى الأمم المتحدة على كتابة التقارير الباردة، والامتثال للقرارات البيروقراطية العقيم بدعوى زائفة مُفادها «الالتزام بالقواعد المؤسسية»؛ إذ كيف بمقدور المرء أن يتجرَّد من إنسانيته أمام مشهد «الأطفال الأفغان ذوى اللون الأزرق، جرَّاء الصقيع العالق فى الهواء، وجوعهم الذى خوَّل لهم أن يطبخوا شوربة من أشواكٍ جمعوها من مكانٍ مقفر»؟ فجمعتِ التبرعات، واشترت لهم ما يحتاجونه من طعام وملابس، ووزعته عليهم. وبذلك استطاعت هذه المجموعة القصصية الفريدة أن تنفتح على عوالم عدة، وأن تشتق الإنسانى من اليومى والمألوف والعادى، وأن تبصر الزمن المفتوح فى واقع موصد الآفاق. بمنأى عن الوعظ والدعاية والكليشيهات، كاشفة عن الكثير من الحقائق المختبئة تحت قشرة واقعنا، وما يرين عليه من علاقات تقدِّمها بلغة شاعرية تحتفى بأنماط العامية العراقية فى تركيب الجملة والمفردات التى تنهل من ثراء التفاصيل الواقعية وتراثها العراقى العريق وتكوينه الاجتماعى والقِيمى الثرى، مع الاقتصاد فى التعبير. محتفية بقيمة الحرية كما لمسها عليّ وزوجته «وهما يتمشيان فى الباب الشرقى فى بغداد، ويتطلعان فى انبهار إلى جدارية جواد سليم «الحرية». مشدِّدة مثل «رباب» على أن «المهجرلا يُصبح وطنًا مهما طالَ أمد العيش فيه». وأن «بغداد الآن لا تُشبه أسطورتها». لكن العراقيين مازالوا يواصلون الحياة، والتردد على شارع المتنبى العامر بمكتباته وكتبه ومخطوطاته برغم «تعرُّضه للتدمير مرَّات عديدة، آخرها فى 2007 عندما انفجرت سيارة مفخخة قتلت ثلاثين شخصًا، وأحرقت مكتبات كثيرة». وبرغم أن «الكهرباء ترف لا تنزل بركاته إلَّا على الأمريكان، ومن جاء فوق دباباتهم، أو من لفَّ لفَّهم «كما قال خليل» فى «نوفيلا» «هى رباب». وأن«معاهدات السلام وحرب العراق والنظام العالمى الجديد، لم يُفلحوا فى إبادة أولئك الذين مازالوا يؤمنون بأن جيفارا لم يكن محض صيد سهل للأمريكان» ــ على حدِّ تعبير «سها» فى قصة «جيفارا وموزارت والزلزال». الأمر الذى أعان ميسون ملك على قراءة الذات، واستنباط المغزى الحقيقى للتجرِبة الإنسانية، وبناء ذاكرة أكثر فهمًا لملابسات لحظتنا، واستيلاد حساسية جمالية تحمل ثقل الروح إلى مناطق بعيدة الغور فينا.