الصين: التوقيع على 202 وثيقة تعاون لبناء الحزام والطريق

أعلنت الصين اليوم الجمعة التوقيع على 202 وثيقة تعاون لبناء "الحزام والطريق" مع 138 دولة و31 منظمة دولية، منها 44 دولة أفريقية والاتحاد الأفريقي، ما يمثل حوالي ثلث إجمالي عدد الدول الموقعة على الوثائق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على توقيع الصين والاتحاد الأفريقي على "خطة تعاون بشأن التعزيز المشترك لبناء الحزام والطريق"- إن خطة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق التي تم توقيعها بين الجانبين مؤخرا، تمثل اتجاها مهما لمشاركة القارة الأفريقية في البناء المشترك للمبادرة.

وأضاف أن مدير اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح "خه لي فنغ" وقع مؤخرا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد على خطة التعاون بين حكومة جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأفريقي بشأن تعزيز بناء "الحزام والطريق" بشكل مشترك، مشيرا إلى أنها الأولى من وثائق التعاون المشترك التي توقعها الصين مع المنظمات الإقليمية، وأنه بموجب الترتيبات ذات الصلة، سيعمل الجانبان على تشكيل آلية تنسيق العمل لتطبيق الخطة بشكل فعال.

وكانت المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح "منغ وي" صرحت بأن التوقيع على "خطة التعاون" سيعزز بشكل فعال البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" و "أجندة 2063" للاتحاد الأفريقي، وأن "خطة التعاون" ستعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة للبناء المشترك "الحزام والطريق"، وخلق فرص جديدة للتعاون العالمي وإضافة قوة دفع جديدة للتنمية المشتركة.