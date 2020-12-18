«تموين الاسكندرية»: لدينا سيدات تولت مناصب قيادية لأول مرة في تاريخ المديرية

قال محمود القلش، معاون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية للإعلام والاتصال السياسي، أنه لأول مرة في تاريخ المديرية يتم تمكين المرأة بشكل غير مسبوق من خلال توليها العديد من المناصب القيادية، ما يعنى تفعيل عام تمكين المرة بشكل كبير على الأرض.

وأضاف «القلش»، خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية، بمقر نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الخميس، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تلعب دور كبير بالمساهمة الفعالة في حل قضايا المرأة المصرية سواء القضايا التموينية أو الاجتماعية مثل التهميش، حيث أطلقت المديرية شعارا جديدا بأن يكون عام ٢٠٢٠ عام تمكين المرأة والشباب بمديرية التموين.

وأشار إلى أن المرأة تقلدت مناصب عدة بالمديرية والإدارات التموينية الفرعية ومراكز الخدمات المطورة، ولأول مرة تشهد المديرية تنصيب أول امرأة رئيس للرقابة التموينية واول مديرة إدارة تموينية واول رئيس قسم لصيانة الحبوب في تاريخ المديرية، بالإضافة إلى مديرة عام الشؤون المالية والإدارية ومديرة شؤون التموين ومديرة شؤون الافراد ورئيسة قسم التفتيش الإداري ومديرة الإدارة المالية، بجانب ٣ مديرات لمراكز الخدمات المطورة.

وشدد على تمكين الخريجات لأداء الخدمة العامة بإدارات ومراكز المديرية المختلفة.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على إقامة ندوات توعوية تموينية بصفة دورية للسيدات يقوم بها مركز الاعلام والاتصال السياسي للمديرية وإمداد المركز القومي للمرأة بمواد علمية لإخراجها في صورة كتيبات لنشر الفكر التمويني بالمجتمع السكندري.