مجموعة اقتصادية: الاتحاد الأوروبي والصين على وشك التوصل لاتفاق استثماري

ذكر رئيس مجموعة اقتصادية أوروبية اليوم الجمعة في بكين أن الإتحاد الأوروبي والصين ربما يضعان اللمسات الأخيرة من اتفاق استثماري، كان بعيد المنال سابقا، في الأيام القليلة المقبلة.



وسيضمن اتفاق الاستثمار بين الإتحاد الأوروبي والصين، الذي تطلب إعداده سبع سنوات، إمكانية أن تتنافس شركات أوروبية في الصين مع شركات محلية، على قدم المساواة. وسيضمن أيضا حرية وصول شركات صينية إلى أسواق أوروبية.



وكان مفاوضون من الجانبين على وشك تحقيق تقدم مفاجئ هذا الأسبوع بعد أن قدمت الصين بعض التنازلات، فيما يتعلق بحرية الوصول إلى قطاعاتها المالية والتصنيعية والعقارية، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية ومقرها هونج كونج.



وعلى الجانب الآخر، وافق الإتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على منح الصين حرية الوصول إلى قطاعاته للطاقة المتجددة، طبقا لما ذكرته الصحيفة، نقلا عن مصدر دبلوماسي في بروكسل.



وأكد متحدث باسم المكتب الخارجي وانج وينبين للصحافة في بيكن أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة الأخيرة.



وفي بروكسل، عقب موجز صحفي للمفوضية الأوروبية، قال دبلوماسي أوروبي إن هناك مساندة واسعة للغاية بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للدخول الآن في المرحلة النهائية للمفاوضات.



والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للصين، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية للاتحاد بعد الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري.



وكان زعماء صينيون وأوروبيون قد قالوا سابقا إنهم يأملون في التوصل لاتفاق بحلول أعياد الميلاد "الكريسماس".



وتعرضت المفاوضات لفترة من التوقف في وقت سابق هذا العام، مع إصرار بروكسل بشأن مزيد من التطمينات للمستثمرين الأوروبيين القلقين من شروط عمل الشركات الأجنبية في الصين، وبشأن تطبيق تعهدات تتعلق بالمناخ لأكبر قوة اقتصادية في آسيا.



وتعتمد بكين وبروكسل على بعضهما البعض في التجارة، لكنهما على خلاف بشأن عدد من القضايا.



وانتقد الاتحاد الأوروبي بحدة قانون الأمن القومي في هونج كونج، والذي وافق عليه المشرعون الصينيون في يونيو، حيث يوقع جزاءات جديدة قاسية للجرائم من بينها التخريب والانفصال، والتواطؤ الأجنبي في ذلك المركز المالي.



وامتدت التوترات بشأن حقوق الإنسان إلى عالم الأعمال أيضا.



غير أن المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهما من أكثر الزعماء نفوذا بالإتحاد الأوروبي، يدعمان الإتفاق، طبقا لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات.



ويقول نقاد إن اتفاقا بين الصين والإتحاد الأوروبي سيعقد خطط الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن لإعادة إقامة شراكات مع الحلفاء الأوروبيين وكبح جماح نفوذ الصين أكثر.



وتجاوزت الصين هذا العام الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للإتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في الأشهر التسعة الأولى، 8ر516 مليار دولار، ليتخطى حجم التجارة للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وهو 501 مليار دولار.



وقال يورج فوتكه، رئيس غرفة التجارة بالإتحاد الأوروبي في الصين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الغرفة التابعة للإتحاد الأوروبي تأمل بشكل كبير في إمكانية وضع اللمسات النهائية للمفاوضات بشأن الاتفاق الشامل حول الاستثمار بين الإتحاد الأوروبي والصين في الأيام المقبلة".