المقاولون يكشف حقيقة التعاقد مع لاعب الأهلي

نفى محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب وجود أي مفاوضات بين النادي وطاهر محمد طاهر مهاجم الأهلي ولاعب الفريق السابق للعودة لصفوف الذئاب في يناير المقبل.

وقال عادل في تصريحات لقناة أون سبورت :" لم يحدث أن تطرقنا للحديث عن عودة اللاعب لصفوف المقاولون في الفترة المقبلة وكلها شائعات".

وأضاف :" بالطبع طاهر يواجه منافسة كبيرة على مركزه في الأهلي .. الفريق يضم لاعبين مميزين ولكن هذا الأمر لا يعني أننا نتفاوض معه للعودة للفريق".

وأوضح :" في حال في وجود رغبة في رحيله بالطبع هو أحد أبناء المقاولون ومرحب به في أي وقت".

وحول التعاقد مع صفقات جديدة في يناير المقبل قال عادل :" حتى الان لا يوجد اي لاعب على خريطة الفريق .. ولكن في حال وجود لاعب أفضل من العناصر الموجودة بالطبع سنتفاوض معه".