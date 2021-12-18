سقوط عنصر إجرامي بحوزته مواد مخدرة وأسلحة نارية في دمياط

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن دمياط، من ضبط كميات مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة عنصر إجرامي في دمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط إتجار عنصر إجرامي - مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق اتهامه في قضايا "سرقة، وسلاح، ومخدرات" - في المواد المخدرة والأسلحة النارية واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية، وطبنجة، وطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.