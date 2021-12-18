- أول مرة تمارس الرياضة داخل الجيم

- قمت بتغيير الجيم الخاص بك

- لا تعلم كيفية استخدام المعدات

- خلع الملابس أمام الآخرين

- تجنب الازدحام

- قم بالبحث أولا

- أبدأ ببطء

- استعن بمدرب خاص

- اذهب إلى الجيم مع أصدقاءك

وفيما يلي نعرض أسباب الخوف الرياضي وكيفية تجاوزه، وفقا لما ذكرته مدربة اللياقة البدنية نيكول دافيس لموقع "هيلث لاين".ربما لم تذهب لممارسة الرياضة داخل الجيم من قبل، أو ربما مارست الرياضة ثم حصلت على فترة راحة طويلة، ولذلك تشعر بالقلق عند الذهاب إلى الجيم، حيث تسأل نفسك، هل سيحكم الآخرين على مظهري؟ كيف أبدأ التمرينات الرياضية، وماذا سأفعل هناك؟ لا أستطيع معرفة أي شيء، وغيرها من الأفكار السلبية، وهذا يسمى القلق الظرفي، والذي ينتج من التعامل مع مواقف غير مألوفة.تغيير الجيم يمثل قلقا كبيرا لمن اعتاد على ممارسة الرياضة في جيم معين، فالتعرف على مكان جديد، ومدربين جدد، والعمل مع معدات رياضة جديدة أمرا ليس سهلا، ومن الممكن أن يؤثر بك لدرجة تجعلك لا تريد الذهاب إلى الجيم مرة أخرى.ربما تشعر بالحرج لأنك لا تستطيع استخدام بعض المعدات الرياضية، التي ترى الآخرين من حولك وهم بارعون في استخدامها، فتشعر في كل مرة تحاول استخدامها مثلهم بأنهم ينظرون إليك، مما يجعلك دائما مرتبك، ولا تريد الذهاب إلى الجيم.تغيير الملابس في غرفة الجيم من أكثر الأشياء التي تجعل العديد من الأشخاص لا يشعرون بالراحة عند الذهاب إلى الجيم، ومن الممكن أن يكون عاملا قويا في عدم ذهاب البعض إلى ممارسة الرياضة، منعا للتعرض لهذا الموقف المحرج.يكره العديد من الناس الازدحام خاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا، حيث يصاب الناس الآن بقلق حقيقي عند التواجد وسط أي ازدحام، وهذا القلق يزيد عند استخدام معدات رياضية مع الآخرين داخل جيم مغلق.يشعر الناس بالقلق عندما يواجهون مواقف مجهولة، ولهذا قم بالبحث عن الجيم الذي تود الذهاب إليه، وأعلم مكانه بالتحديد، ومساحته، وما هي المعدات الرياضية الموجودة به، وأذهب في جولة أولا قبل الاشتراك به، وتعرف على المدربين هناك، فكل ذلك سيشعرك بالاطمئنان.لا تشعر بأن هناك أي ضغط عليك لاستخدام جميع المعدات الرياضية منذ أول يوم تذهب فيه إلى الجيم، بل أبدأ بداية بسيطة، حتى تعتاد على التمرينات، ثم أنطلق من هناك إلى تمرينات أكبر فأكبر.من المفيد أن تتحدث مع مدرب خاص لتشرح له ما هو هدفك من تواجدك بالجيم، كما أنه سيساعدك على اختيار التمرينات المفيدة لك، ويوضح لك أيضا ما هي المعدات الرياضية التي عليك استخدامها وكيف تستخدمها، مما سيسهل كثيرا تواجدك هناك.الذهاب مع الجيم مع الأصدقاء، يجعلك أكثر راحة واطمئنان، كما أنه يشجعك على الذهاب لمقابلة أصدقائك في المقام الأول، فإذا فعلت ذلك، فستجد نفسك تذهب إلى الجيم بكل سهولة ولفترات طويلة بانتظام.