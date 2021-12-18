إلغاء الألعاب النارية عشية رأس السنة في باريس بسبب ارتفاع إصابات كورونا

منعت باريس احتفالات عشية رأس السنة في العاصمة الفرنسية مستشهدة بمستويات مرتفعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وهذا يعني أنه لن تكون هناك ألعاب نارية في الحادي والثلاثين من ديسمبر، ولن يُقام حفل في الشانزليزيه، بحسب تغريدة اليوم السبت.

وكان رئيس الوزراء جان كاستكس تحدث مع المسؤولين المحليين أمس الجمعة بشأن إلغاء الفعاليات المقررة عشية رأس السنة مثل الألعاب النارية والحفلات الموسيقية ومنع تناول الكحوليات في الأماكن العامة.

يراقب مسؤولو الصحة الفرنسيون بتوتر الزيادة في إصابات فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة. وأحدث متوسط للإصابات على مدار سبعة أيام لكل مئة ألف ساكن هو 515 ولكن العدد لايعكس بعض الزيادات في أجزاء من البلاد.