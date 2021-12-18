قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتبع منهج الشفافية التامة في التعامل مع وباء كورونا، مشيرًا إلى رصد 3 إصابات بمتحور «أوميكرون» بفضل الإجراءات المتخذة لرصد الفيروس في الموانئ البرية والبحرية والجوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن «أوميكرون» ليس مرعبًا وإنما الخوف منه يتعلق بسرعة الانتشار، مؤكدًا أن أعراض المتحور الجديد أقل حدة من دلتا وألفا وبيتا.

وأشار إلى أن أقل من 3% من إصابات متحور «أوميكرون» حالات شديدة تحتاج الدخول إلى المستشفيات، إضافة إلى أن نسبة الوفيات بين المصابين به أقل من 1%، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاح للوقاية.

وأوضح رئيس مكافحة كورونا بالصحة، أن متحور «دلتا» المسيطر على إصابات كورونا في مصر حتى الآن، مؤكدًا أن الإجراءات الاحترازية وإجراءات الدولة الوقائية تساعد على منع دخول «أوميكرون» وانتشاره في مصر.

ولفت إلى عدم وجود داعٍ للذعر والهلع حال دخول «أميكرون» إلى مصر، مضيفًا: «أعراضه بسيطة ويستجيب للبروتوكول العلاجي الموجود الآن، لكن في الوقت نفسه يجب الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية».

وذكر «حسني» أن الوزارة حدثت البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا منذ 8 أيام بعد إضافة بعض الأدوية وتعديل جرعات الأدوية للحالات شديدة الخطورة، معلنًا تحديث البروتوكول قريبًا بعد إجازة هيئة الدواء بعض الأدوية التي تصنعها الشركات المصرية للحالات المتوسطة.

وأظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وطبقاً لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.