بث مباشر لاحتفالية مجمع الخالدين باليوم العالمي للغة العربية

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يشارك مجمع اللغة العربية في القاهرة العامة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الموافق 18 ديسمبر، وذلك عبر البث المباشر للصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين) بالقاهرة.

وانطلقت الاحتفالية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، لتبدأ أولى فقراتها بعزف للآلات الموسيقية (العود والأرج)، في قاعة احتفالات المجمع بشارع عبد الحميد أباظة بالزمالك، وبحضور رئيس المجمع الدكتور صلاح فضل.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية، فيما يستعد البرلمان المصري، لتمرير مشروع قانون "حماية اللغة العربية" المقدم من مجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين) في القاهرة، في خطوة للحفاظ على هيبة اللغة والهوية الوطنية العربية.

وسيكون ضمن أهم البنود التي ينص عليها القانون، "إلزام أصحاب المحال التجارية بتغيير لافتات محلاتهم إلى اللغة العربية؛ لتجنب دفع غرامة".

كما يلزم القانون، الجهات الحكومية، بضرورة إجراء اختبار للغة العربية يخوضه المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية.

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