مصادر كردية: 12 قتيلا جراء السيول في إقليم كردستان العراق

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أعلنت مصادر رسمية في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، سقوط 12 قتيلا حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت العاصمة أربيل خلال اليومين الماضيين.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي العراقي، اليوم، عن المصادر قولها إن السيول أودت بحياة 12 شخصا، 4 من المكون العربي و7 من الأكراد ومواطن تركي.

على صعيد آخر، أطلقت بلدية أربيل، حملة كبرى لإزالة آثار السيول والفيضانات التي ضربت العاصمة خلال اليومين الماضيين.

ووفق بيان بلدية أربيل، بدأت فرق البلدية بمئات الآليات والعاملين صباح اليوم، حملة لتنظيف أحياء كردجوتيار وروشنبيري وزيان وكل المناطق المتأثرة بالسيول والفيضانات.

وشهدت أربيل أول أمس الخميس، هطول أمطار غزيرة ما تسبب بتشكل السيول والفيضانات في العديد من أحياء العاصمة ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.