بريطانيا تسجل أكثر من 10000 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» كورونا، اليوم السبت، وهو ما دفع عمدة لندن إلى إعلان حالة «الحدث الكبير»؛ بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد في العاصمة.

ونقلًا عن موقع «BBC»، مساء السبت، قال عمدة لندن صادق خان، إن «أوميكرون» أصبح الآن المتحور المهيمن على إصابات كورونا في العاصمة، منوهًا إلى أن المتحور كان له تأثير على تغيب الموظفين في خدمات الطوارئ بجميع أنحاء المدينة.

وأشار إلى أن لندن أكثر المناطق تسجيلًا لإصابات كورونا في المملكة المتحدة، حيث كشفت البيانات الحكومية عن تواجد 1534 مصابًا بفيروس كورونا في مستشفيات لندن - بزيادة 28.6٪ عن الأسبوع الماضي.

وذكر «خان» أن لندن سجلت أكبر عدد من إصابات كورونا منذ بدء الجائحة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يزيد عن 26 ألف إصابة، مضيفًا: «حالات الدخول إلى المستشفيات ترتفع، وكذلك تغيب الموظفين ترتفع بمستوى هائل، وهو ما دفعني لإعلان حالة الحدث الكبير اليوم».