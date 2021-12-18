الأمم المتحدة تكرم رجال الشرطة لجهودهم في تأمين مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

نظم مسؤولو الأمم المتحدة، فعالية بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، تم خلالها تكريم عدد من رجال الشرطة من مختلف قطاعات الوزارة المشاركة في إجراءات تأمين مؤتمر"الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجارى وتسليمهم شهادات تقدير.

جاءت تلك اللفتة لتؤكد مدى قدرة أجهزة وزارة الداخلية المصرية على تأمين الفعاليات الكبرى والمؤتمرات الدولية التى تشهدها البلاد باحترافية وكفاءة واقتدار.

كما يأتي ذلك تقديراً لما شهدته كل فعاليات المؤتمر من خطط تأمينية مُحكمة شملت تأمين كل المقرات التى شهدت جلسات المؤتمر، إلى جانب تأمين الوفود المشاركة ومقرات الإقامة وتحركاتهم، التى كانت محل إشادة من المشاركين فى المؤتمر والقائمين على التنظيم.

ووجه مسؤولو منظمة الأمم المتحدة، الشكر لوزارة الداخلية المصرية، على الجهود المبذولة لتأمين المؤتمر والوفود المشاركة، لما لمسوه من انضباط ودقة واحترافية فى عمليات التأمين.

وجاءت انطباعات القائمين على تنظيم المؤتمر والوفود المشاركة وسجلته تعليقاتهم تجاه دقة الإجراءات التأمينية منذ لحظة وصولهم للبلاد وطوال فترة انعقاد المؤتمر إيجابية، الأمر الذي رسخ لديهم اليقين فى قدرة الدولة المصرية على تنظيم وتأمين المؤتمرات والمحافل الدولية بها، ويترجم حالة الاستقرار الأمني والمناخ الآمن التى باتت تتمتع بهما الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذى أسهم فى اختيار الدولة المصرية لاستضافة "مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية" خلال عام 2022.

يأتى ذلك استمراراً للنجاحات التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى تأمين الفعاليات والمؤتمرات الدولية التى تنظم على الأراضى المصرية بما يعكس نجاح الخطط الأمنية التى ترتكز على ثوابت استراتيجية في مقدمتها توظيف الخبرات الشرطية المتراكمة لدى العنصر البشرى الأمنى المؤهل وفقاً لأحدث برامج التعليم والتدريب الشرطي، والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية والإمكانات المادية فى سبيل تحقيق رسالة الأمن فى شتى المجالات وعلى امتداد ربوع الوطن لإبراز الوجه الحضاري للدولة المصرية وما تنعم به من أمن واستقرار.