مع اقتراب احتفالات رأس السنة، قد يشعر بعض الآباء بالتردد بشأن ما سيقولونه لأطفالهم عن مفهوم "بابا نويل"، حيث ينحاز البعض إلى أن هذا التقليد غير ضار، ويضيف القليل من السحر لأجواء الاحتفال، ويصر آخرون على أنه من الخطأ الكذب على الأطفال بأي شكل من الأشكال؛ لأنهم قد يتعرضون لصدمة نفسية عندما يكتشفوا حقيقة بابا نويل، لذلك يتسائل البعض هل هناك أي فوائد للاعتقاد بهذه الفكرة؟

تناولت دراسة نشرت عام 1984 في مجلة علم النفس التربوي المعاصر، هذا السؤال.

وفي هذه الدراسة، طُلب من الأطفال في مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول، سرد قصص عن بابا نويل أو الحيوانات الأليفة، بعد سرد كل قصة، تلقوا 9 قطع من الحلوى وتم تشجيعهم على التبرع بأي كمية منها للأطفال ذوي الإعاقة. على الرغم من أنه بالنسبة لأطفال رياض الأطفال، لم يكن لنوع القصة أي تأثير على تبرعاتهم، كان من المرجح أن يتبرع طلاب الصف الأول أكثر بعد سرد قصص عن بابا نويل.

على الرغم من أن هذه الدراسة صغيرة ووجدت تأثيرًا فقط على طلاب الصف الأول، فإن هذه النتائج تشير إلى أن التفكير في الطبيعة السخية لبابا نويل قد يجعل الأطفال يتصرفون بشكل أكثر عطاءً.

تقترح هذه الدراسة أن الآباء الذين يختارون إخبار أطفالهم عن بابا نويل، يجب أن يركزوا على طبيعة فكرة بابا نويل اللطيفة والسخية، وكيف يمكن لأطفالهم محاكاة روح العطاء وحب الآخرين.

• ماذا عن التأثيرات السلبية لفكرة بابا نويل؟

يعتقد البعض أن قصص بابا نويل قد تسبب للأطفال صدمة نفسية عندما يكتشفون شيئًا عنه، والدراسة التي نشرت في عام 1994 في مجلة الطفل "الطب النفسي والتنمية البشرية"، وتناولت هذا السؤال من خلال دراسة ردود فعل الأطفال على معرفة "الحقيقة حول بابا نويل".

وفي هذه الدراسة، أجرى الباحثون مقابلات منظمة مع 52 طفلا لم يعودوا يعتقدون بفكرة بابا نويل، وأكمل الآباء أيضًا استبيانًا لتقييم جهودهم لتعزيز الفكرة وتقييماتهم الخاصة لرد فعل أطفالهم عند سماع الحقيقة.

أبلغ معظم الأطفال عن ردود أفعال إيجابية عند اكتشافهم الحقيقة، بينما ذكرت مجموعة أخرى -40% من الأطفال- أنهم شعروا ببعض الحزن عندما علموا حقيقة عدم وجود بابا نويل في الواقع وأنه قصة خيالية، وذكر ما يقرب من 92% من الأطفال أنهم عندما يصبحوا آباءً سينقلون قصة بابا نويل إلى أبناءهم.

وتقول كارا جادوين، متخصصة نفسية في سلوك الطفل، وفق مقالها في موقع "سيكولوجي توداي": "على الرغم من أن كثير من الدراسات تشير إلى أن معظم الأطفال قد لا يشعرون بالضيق عند اكتشافهم لحقيقة بابا نويل، فمن المهم ملاحظة أنه قد يكون هناك مجموعة فرعية صغيرة من الأطفال الذين ينزعجون من هذا الإدراك، لذلك أنصح الآباء أن يتخذوا قرارًا مستنيرًا بناءً على معرفتهم بأطفالهم وما تشعر أنه مناسب لهم من خلال خبراتك معهم في مواقف مختلفة".